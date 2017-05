Ostia, i Giovani Democratici "disegnano" il futuro del X Municipio

Si è svolta sabato mattina, a piazza Anco Marzio, l'iniziativa proposta dai Giovani Democratici X Municipio "Un foglio da riempire, un mare da disegnare". Avendo a disposizione una lavagna e dei fogli, l'obiettivo dell'evento era quello di riavvicinarsi alla gente in un modo originale e di raccogliere proposte su come i cittadini vogliono migliorare il Municipio X.

L'altro lato dell'iniziativa prevedeva di "raccontare il mare attraverso gli occhi dei bambini". Loro, infatti, si sono serviti di fogli e pennarelli per disegnare la loro visione del mare, un mare libero e senza barriere cementificate.

I disegni dei bambini saranno esposti il 14 maggio in occasione della visita di Claudio Fava a Ostia, dove saranno accolte e ascoltate le principali Associazioni del territorio, così come la cittadinanza qualora volesse partecipare. Le proposte fornite dai cittadini nell'iniziativa, dopo l'adeguata elaborazione, saranno presentate e discusse nel corso dell'incontro per garantire la giusta rinascita e riqualificazione al Municipio X.