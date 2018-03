Lazio Pride ad Ostia: il 14 luglio sarà festa dell'orgoglio gay con la sfilata sul litorale

Il 14 luglio ci sarà il Gay Pride ad Ostia. Il mare di Roma si aggiudicato la terza edizione del Lazio Pride. Il X Municipio è risultato per il comitato Lazio Pride la scelta più idonea per "contesto socio-politico, per il sostegno da parte delle istituzioni e per novità rispetto al territorio coinvolto", dicono gli organizzatori che sottolineano: "Sfileremo anche contro ogni forma di violenza, criminalità e di estremismo. Su quest’appuntamento iniziamo già da ora a raccogliere adesioni".

La manifestazione sfilerà per le vie di Ostia. Il Lazio Pride, per la seconda volta, avverrà a pochi passi dal mare, come già accaduto nella prima edizione di Latina.

Le altre candidature espresse erano Fiumicino, Guidonia e Latina, che aveva ospitato le prime due edizioni della manifestazione in difesa dei diritti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans)."Ci aspettiamo anche sostegno di tutti i comuni del litorale romano, per dare un segnale forte in un territorio spesso dimenticato" concludono dal Comitato Lazio Pride.