Ostia: gabbiani feriti e curati dalla LIPU tornano a volare sotto gli occhi dei bambini

A margine dell’iniziativa “Mediterraneo da remare” che si è tenuta questa mattina al Porto turistico di Roma, la LIPU di Ostia ha liberato due gabbiani che in questi giorni erano stati sottoposti alle cure dei responsabili della sede lidense dell’Associazione ambientalista.

L’iniziativa si è tenuta sulla spiaggetta del Porto Turistico di Roma sotto gli occhi attenti e curiosi dei bambini, corsisti della Lega Navale di Ostia, intervenuti alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione UniVerde.

Alessandro Polinori, presidente LIPU, ha prima spiegato come i gabbiani sono stati curati per poi essere rimessi in volo. E così è stato e prima un gabbiano a cui i bambini hanno dato il nome di Lia e poi il compagno, hanno spiegato le ali ed hanno fatto un giro sulla spiaggia come per ringraziare e salutari i ragazzi.