"Inviateci le vostre foto di Ostia": così i 5 Stelle chiedono aiuto gratis ai cittadini per rilanciare il litorale

A.A.A. foto di Ostia per il rilancio del territorio cercasi. L'appello lo lancia il X Municipio che, su Facebook, pubblica un avvisoo dove si ricercano immagini al fine di promuovere il territorio "come il Mare di Roma, le sue attrattive e le manifestazioni che si svolgeranno nel 2019".

"I cittadini sono invitati a partecipare ad un reperimento di foto volto a rilanciare il litorale romano e Ostia Antica", si legge nel messaggio che continua: "Il X Municipio avvia un'iniziativa fra i cittadini per reperire immagini ritraenti panorami del municipio, del litorale e dell'area di Ostia Antica da parte della cittadinanza, delle associazioni e degli operatori professionali. Tra le foto e i materiali pervenuti sarà effettuata una selezione e le più significative verranno utilizzate nella campagna pubblicitaria con l'indicazione degli autori".

Insomma, l'amministrazione a 5 Stelle invece di affidarsi a fotografi professionisti chiede aiuto gratuitamente ai cittadini. L'avviso fa seguito alla determinazione Dirigenziale n. 558 del 18 marzo 2019 dove si da "mandato al Direttore Apicale e al Dirigente della U.O. Amministrativa di stipulare una convenzione con l'area marketing di ATAC" al fine promuovere il territorio.

Le foto dei cittadini, quindi, saranno utilizzate per la "campagna pubblicitaria" visto che ad "oggi molti turisti che visitano Roma non sono sufficientemente informati sul litorale, la sua storia e la sua programmazione estiva". In cambio, l'autore della foto, otterrà visibilità con il nome pubblicato. Nessun compenso.