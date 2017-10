Elezioni Municipio i nomi dei candidati di Forza Italia. Bordoni: "Una rosa professionale"

E' stata presentata alle 17:47 la lista dei candidati di Forza Italia per le elezioni del 5 Novembre, guidata dal coordinatore territoriale Mariacristina Masi.

"Siamo orgogliosi e fieri del lavoro svolto che ha come risultato una rosa di candidati estremamente qualificata e professionale. - dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia - I ventiquattro nomi che abbiamo scelto sono la summa di un profondo e scrupoloso rinnovamento interno, la maggior parte volti completamente nuovi: giovani imprenditori, commercianti, professionisti, militanti appassionati e cittadini che hanno deciso di mettere la loro esperienza e professionalità a disposizione. E' arrivato il momento di riconquistare uno dei Municipi più importanti di Roma".

Ecco l'elenco dei candidati di Forza Italia nel Municipio 10 a sostegno della candidatura a presidente di Monica Picca per la coalizione del centrodestara per le elezioni del 5 novermbe per il parlamentino di Ostia.

1 Mariacristina Masi

2 Tommaso D'Annibale

3 Sergio Adimari

4 Ferdinando Barbalace

5 Manuela Brandimarte

6 Enrico Calì detto Cali

7 Ugo Cantelli

8 Anna Capisciotti

9 Carlo Cerrato

10 Chiara Cerulli

11 Enrico Coppola

12 Francesca De Cesare detta Chicca

13 Marco Frasca

14 Fiammetta Italia Gallus detta Fiamma o Fiammetta

15 Giancarlo Laino

16 Atef Metwally detto Atef

17 Marco Pini

18 Ida Polimene

19 Caterina Raganella

20 Aniello Russo

21 Federico Salamone detto Salomone

22 Cristiano Spadola detto Spatola

23 Carmine Stornaiuolo detto Stornaiolo o Stornaiulo

24 Luigi Zaccaria