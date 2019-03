Ostia: la Finanza dona al Grassi kit scolastici e medicine ai bambini ricoverati

Una delegazione di dirigenti e atleti delle Fiamme Gialle sarà protagonista di un gesto d’amore. Nella giornata di lunedì 11 marzo, gli uomini della Guardia di Finanza doneranno ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’ospedale Grassi di Ostia kit scolastici e giocattoli. A capitanare il gruppo sarà il generale di Brigata Raffaele Romano.

La consegna dei kit lunedì

“Ad accogliere la delegazione – fa sapere Asl Roma 3 - ci saranno il direttore generale dell'Azienda Usl Roma 3 Vitaliano De Salazar, il direttore sanitario dell'Azienda Usl Roma 3 Simona Amato, il direttore sanitario dell'ospedale G.B. Grassi Maria Grazia Budroni, il responsabile facente funzioni dell'Unita' Operativa di Ginecologia e Ostetricia Giulio Cosimo Patronelli e il primario dell'Unita' Operativa di Pediatria Salvatore Scommegna".

Non solo giochi, per l'ospedale anche un contributo economico

Non solo, anche una rappresentante della onlus 'Cicogne d'Amare', Rita Gentile, consegnera' al direttore generale, in maniera simbolica, un contributo economico, raccolto in occasione della manifestazione, 'In goal - Per la sicurezza e la solidarietà'', svoltasi il 20 dicembre 2018, organizzata con la collaborazione del Centro sportivo della Guardia di Finanza e che servira' per l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature necessarie per i reparti di Ginecologia e Pediatria.