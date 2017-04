Ostia, Dante Alighieri incontra la storica Fiat 500 al parco Pasolini

Dante Alighieri incontra le storiche Fiat 500 al parco Pasolini di Ostia. E' tutto vero grazie alla professoressa e vicepresidente della Società Dante Alighieri di Montreal, Erika Papagni che he messo insieme le eccellenze italiane. Ecco perché, in collaborazione con il fiduciario Fiat 500 del Litorale Romano Andrea Prudenzi, la fotografa Stephanie Gengotti e tre cinquecentisti, ha portato le piccole utilitarie ad omaggiare il Sommo Poeta, nel ricordo dell'incontro con Beatrice Portinari, detta Bice.

"È negli ultimi canti del Purgatorio che assistiamo all'incontro tra Dante e Beatrice nel Paradiso Terrestre. Ogni incontro può essere di fondamentale importanza perché potenzialmente può cambiare il corso di una vita. Come quello avvenuto sul litorale di Ostia il 2 novembre 1975 in cui Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali italiani del secondo Novecento, morì assassinato. Oppure come quello avvenuto tra Dante Alighieri e Beatrice Portinari, detta Bice", sottolinea Papagni.

"L'amore per la Fiat 500 'la piccola grande auto che ha aiutato gli italiani a crescere', non proviene solamente dal fatto di esserci cresciuti, ma anche e soprattutto dal fatto di conoscerne la storia, l'arte e la cultura che l'hanno portata attraverso gli anni alla nostra quotidianità", dice ancora.

All'iniziativa erano presenti la Fiat 500 modello L del 1972, colore rosso 130 di Federico Creuso la Fiat 500 modello F del 1968, colore bianco 233 di Matteo Rogai e la Fiat 500 modello F del 1970, colore blu 456 di Massimo Buccella. Per saperne di più basta cliccare qui.