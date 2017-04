Ostia, al PalaPellicone la 25^ edizione della festa dello sport

Tocca il prestigioso traguardo della 25^ edizione la Festa dello Sport, organizzata sin dal 1993 ad Ostia dal Comitato Insieme per lo Sport. L’evento avrà luogo, come ormai tradizione, il prossimo 25 aprile presso il PalaPellicone di Via della Stazione di Castelfusano. La manifestazione si caratterizza da sempre per il coinvolgimento dell’intero tessuto sportivo e sociale del territorio.

Vi prendono infatti parte persone di ogni età che si cimentano in tutte le discipline: da coloro che iniziano la pratica sportiva, ad atleti che fanno agonismo, fino a gente adulta che si dedica allo sport a livello amatoriale. Queste le società partecipanti all’edizione 2017: ASD ALNO GYMSTARS, APD AQUARIUS, ART IN MOTION, A.s.C. EA ETOILE DANCE PROJECT, ASD DIAMANTE SCHERMA, LOCOS LATINOS, A.S.D. JUDO CLUB ROMA - TEAM VIGNOLA, MES AMIS 1, MES AMIS 2, SPORTING CLUB LIDO, ASD SZ TEAM, OSTIA DANZA, CARIBE MANIA, COSMO DANCE, MARILU’ DANCE, ASD RITMICA DYNAMO, ASD FEDERSPORT, ASD OLIMPIA ROMA, ASD AGORA’, POLISPORTIVA CALI ROMA XIII, ASD BC ROMA.

Ospite d’onore, inoltre, sarà il prestigioso Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle con la presenza del pluricampione italiano, europeo e mondiale di karate Stefano Maniscalco. Come tradizione la Festa dello Sport avrà anche spazi dedicati alla solidarietà ed al sociale.

Saranno presenti l’Associazione Ostia in Bici; il CODAS Coordinamento delle Società Sportive di Base della Città Metropolitana di Roma Capitale; l’AISA, l’Associazione che si batte per sconfiggere le sindromi atassiche; l’Associazione Donatori Ospedale Grassi; la Croce Rossa Italiana, Comitato Municipio X Roma, e l’Associazione APE Onlus per la prevenzione dell’Endometriosi.