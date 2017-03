Ostia, il X Municipio al fianco della donna

Il X Municipio promuove le celebrazioni dell'8 marzo con un programma affiliato alla biblioteca comunale Elsa Morante, come si legge sul sito istituzionale del parlamentino di Ostia.

Le iniziative sono quelle della biblioteca di via Cozza con eventi a partire dall'11 marzo. Quel giorno, alle ore 10,00, nell’ambito dell’evento "Donna istruzioni per il non uso", Amnesty International GR267 introduce Focus Italia, per "Stereotipi di Genere" seminario con Manuela Campitelli, Tatiana Montella e Katia De Santis. Il venerdì successivo, 17 marzo, proiezione del film "Suffraggette" di Sarah Gavron. Peccato che non sia indicato l’orario.

Sabato 18 marzo, un nuovo dibattito alle ore 10,00, sul tema "Discriminazione economica" con Elisabetta Canitano. Infine, sabato 25 marzo, ancora un dibattito, stavolta sul tema "Enti e le associazioni a cui rivolgersi" con Valeria Biotta, Doriana Leotta, Maria Rosaria Forte, Elisabetta Canitano e i volontari del progetto Alina.

Gli organizzatori specificano che "le conferenze non sono patrocinate nè organizzate dal Municipio che ha solo accolto con piacere l'iniziativa". Il X Municipio promuove anche la corsa "Race for the cure" del 18, 19 e 20 maggio al Circo Massimo di Roma.

