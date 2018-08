Fuochi d'artificio al Pontile, artisti di strada ad Ostia Antica: ecco il Ferragosto nel X Municipio

Domani, in occasione del Ferragosto, il X Municipio, nell'ambito delle iniziative per 'Estate 2018, ha organizzato una serie di eventi. L'amministrazione locale, infatti, promuove uno spettacolo pirotecnico che si terrà a piazzale dei Ravennati, ossia al famoso Pontile di Ostia, a partire dalle 22.30.

Performance, visite guidate, musica, spettacoli ed arte invece ad Ostia Antica con 'FerragOstia Antica'. Per il giorno di Ferragosto, a partire dalle 20.00, interventi fino a tarda serata con: 'La Strada-concertino itinerante' L’orchestra Camillocromo si trasforma in una Marchin’ Band coinvolgente, per una performance interattiva ed esaltante, con gags e sketches ispirati dalle persone e dai luoghi incontrati marciando, che trova nella strada il palco naturale. Guidato dal talento di questi musicisti brillanti e divertenti, il pubblico diventa protagonista e viene coinvolto in atmosfere surreali, dove è impossibile smettere di danzare, ridere e ascoltare la musica.

A seguire, "Vote for" a cura di Eccentrici Darado con clown e magie. Ed ancora, "L'ora del the" con il gruppo Le Lapille. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere retrò degli anni 50 che attraverso brio, ironia e rock'n'roll racconta una storia di donne diverse ma complici.