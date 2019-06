Ostia, un fenicottero rosa incanta l'oasi Lipu

Un fenicottero rosa ad Ostia. L'esemplare è apparso nel pomeriggio di sabato al Centro Habitat Mediterraneo Lipu, incantando visitatori e fotografi.

Stefano Latini ha immortalato l'animale postando l'immagine che ha fatto il giro del web. Il Phoenicopterus roseus, come spiega la Lipu, è diffuso in Asia, Africa e in Europa meridionale che predilige le zone umide e con acqua bassa.

Durante le migrazioni, alcuni esemplari sostano a pochi metri dal fiume Tevere e dal vicino Porto Turistico. "Ogni volta in oasi è uno spettacolo", sottolineano dalla Lipu lanciando l'appuntamento: "Gli amici birdwatchers e fotografi sono invitati a farci visita".