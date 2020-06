Ostia, ruspe nell'ex Punto Verde Qualità. Raggi: "Qui nascerà Casa della Cultura"

Ruspe nell'ex Punto Verde Qualità in via Calenzana, ad Ostia. Così il X Municipio è intervenuto riqualificando l'area intorno e dentro un edificio di tre piani, rimasto inutilizzato per anni, vandalizzato con scritte sui muri, distrutto al suo interno e per qualche tempo anche occupato abusivamente.

A commentare l'azione è stata la sindaca Virginia Raggi: "Riappropriarsi degli spazi per restituirli ai cittadini. Sono iniziate massicce operazioni di pulizia profonda sia all'interno che all’esterno. Gli operatori stanno rimuovendo i resti di giochi e strutture rimasti lì da quando quel luogo per un periodo aveva ospitato una ludoteca. Inoltre, sono in corso operazioni di sfalcio nell’area esterna".

"Questo spazio sarà restituito ai cittadini. Il progetto è quello di far nascere al suo interno la Casa della Cultura, un importante luogo di aggregazione in cui portare avanti attività e iniziative culturali. Ringrazio il Municipio X per l’impegno con cui sta lavorando per recuperare questi spazi, riqualificarli e riconsegnarli alle persone", ha commentato Raggi.