Ostia, iniziativa del X Municipio in occasione della Giorno del Ricordo

In occasione della Giorno del Ricordo che si celebra ogni anno il 10 febbraio per tramandare la memoria collettiva su eventi che hanno segnato la storia, il Municipio X ha organizzato una iniziativa, votata all'unanimità dal Consiglio municipale che si terrà venerdì 9 febbraio alle 15.00 nella sala consiliare di piazza della Stazione Vecchia, 26.

'Una ferita ancora aperta' (Norma Cossetto), questo il titolo dell’iniziativa quest’anno incentrata sulle testimonianze dirette e sul ricordo di alcune vittime delle Foibe ed in particolare di Norma Cossetto, studentessa poco più che ventenne, arrestata e condotta in una ex caserma e sottoposta a sevizie e ripetuti stupri. All’iniziativa, aperta a tutti, prenderanno parte anche due esuli del territorio sopravvissuti alle Foibe.

"Ricordare episodi di violenza e prevaricazione, contribuisce a tenere viva la partecipazione ad un dolore che deve essere comune e al di là di ogni schieramento o credo. Il Municipio X, nell’occasione, contribuisce a questo Giorno, con una iniziativa che vede la presenza nell’Aula Consiliare di due esuli del territorio, miracolosamente scampati alle Foibe. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà un momento di riflessione per dire ancora una volta 'no' ad ogni tipo di violenza da qualsiasi parte venga", sottolinea Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio.