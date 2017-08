VIDEO | I romani scelgono Ostia: l'estate tra tormentoni sotto l'ombrellone e un tuffo in mare

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cosa non può mancare in spiaggia? Meglio Ostia o Fregene? La canzone dell'estate? Siamo andati a vedere come si passano queste calde giornate d'agosto sul litorale romano.

In famiglia o con gli amici, in fuga dal caldo torrido della città, i romani che non sono ancora partiti per le ferie estive prendono d'assalto le spiagge del litorale romano. Abbiamo fatto un giro al Lido di Ostia e ai cancelli di Castel Porziano per vedere come passano le loro giornate sotto l'ombrellone.