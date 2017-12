Ostia: emergenza freddo per i senza fissa dimora, le proposte del Laboratorio Civico X

E' emergenza freddo per i senza fissa dimora del X Muninicipio. Il Laboratorio Civico X, rappresentato nel parlamentino di Ostia dal consigliere Franco De Donno plaude alle prime mosse dell'assessorato alle politiche sociali a 5 Stelle ed incalza: "Bisogna concludere al più presto nel nostro territorio quei percorsi, avviati dal Comune di Roma e ormai protrattisi troppo a lungo, di installare e gestire tensostrutture atte a consentire un minimo di riparo e confort alle persone senza fissa dimora del nostro territorio. Si tratta di evitare per le prossime stagioni i ritardi che mettono a repentaglio la salute e la sopravvivenza delle persone in situazioni di fragilità".

"Il Laboratorio Civico X – prosegue De Donno - ha già presentato in sede di Consiglio Municipale una mozione in questa direzione. È auspicabile che le persone ospitate possano godere di accoglienza adeguata, possibilità di informazione ed orientamento ad altri servizi pubblici e privati del territorio. È auspicabile inoltre che, utilizzando i dati del censimento Istat ed integrandoli con le fonti locali, si abbia una maggiore consapevolezza per programmare gli interventi necessari".

"Gli interventi di tipo immediato, infatti, non facciano trascurare il soddisfacimento di altri bisogni diffusi tra queste persone: l'accompagnamento all'accesso di servizi sanitari, anche di tipo psichiatrico ove necessari, una politica di alloggiamento ed una politica di inclusione socio lavorativa che, attraverso sistemi di tutoraggio, valorizzi le capacità professionali possedute. A questo riguardo – conclude De Donno - va attentamente valutato l’apporto del reddito di inclusione sociale che entra in vigore a gennaio del prossimo anno".