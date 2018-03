Castel Fusano: un elicottero fisso in pineta per aumentare servizio anti incendio

Dopo un'estate di incendi la pineta di Castel Fusano si prepara ad accogliere residenti e turisti in vista della bella stagione. Nel X Municipio, invece, si lavora per prevenire altri, eventuali, episodi incendiari. Questa mattina in Commissione Ambiente, il consigliere del Partito Democratico Athos De Luca ha insistito sulla necessità di posizionare un elicottero fisso nei mesi più a rischio per assicurare l'immediato spegnimento dei focolai appena segnalati dalla rete di video sorveglianza per impedire l'espansione dell'incendio.

"L'elicottero è l'unico mezzo che garantisce un intervento tempestivo di spegnimento in ogni parte della pineta. Basta un tronco di albero sui percorsi interni per bloccare gli altri mezzi di soccorso", ha detto il capogruppo Dem nel X Municipo dichiarandosi "del tutto insoddisfatto della audizione poichè nessuno delle istituzioni presenti ha saputo riferire se rispetto allo scorso anno si dispone di più mezzi e uomini".

"Se la pineta di Ostia è un patrimonio straordinario da tutelare come sostengono tutti non possono negare la presenza di un elicottero come del resto c'è stato in passato con risultati positivi. Questa giusta battaglia deve partire con forza proprio dal X Municipio e deve raggiungere Roma Capitale, Protezione civile regionale, Prefetto ed il Ministero dell'Ambiente. Per questo il PD ha preparato una risoluzione per il prossimo consiglio".