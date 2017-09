Elezioni Ostia: Di Pillo presenta la lista del M5S: "Presto l'annuncio degli assessori"

Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi e presenta la lista per le elezioni nel X Municipio del prossimo 5 novembre. Giuliana Di Pillo, candidata presidente per il parlamentino di Ostia spiega: "Abbiamo creato una squadra forte e coesa che porterà avanti i principi che ci hanno sempre contraddistinto, puntando sulla partecipazione dei cittadini e sulla programmazione, per superare le emergenze e lavorare sulla pianificazioni degli interventi".

"Questo ci interessa e di certo non siamo disposti a cogliere le provocazioni di coloro che cercano di coprire le proprie responsabilità di cattiva gestione amministrativa, con enfatici annunci di pseudo assessori in pectore, che avremmo già selezionato", ha continuato l'ex delegata della sindaca Virginia Raggi per il X Municipio.

"E' sotto gli occhi di tutti quali sono i partiti che hanno scelto i propri rappresentanti istituzionali al Museo Paleontologico - Sezione 1° Repubblica. I nostri candidati sono stati scelti democraticamente e pubblicamente dagli attivisti, con la trasparenza che ci contraddistingue", ha concluso.

La lista è composta da: Antonio Di Giovanni, Sabrina D’Alessio, Alessandro Ieva, Alessandro Nasetti, Danilo Ricci, Catia Guerreschi, Filomena Cotti Zelati, Vittorio Allegrini, Enrico Sarazzi, Francesco Vitolo, Giuseppe De Martino, Luca Mantuano, Laura Olimpia Laici, Patrizia Carmela Nicotra, Roberto Lai, Agnese Manuelli, Giancarlo Prossomariti, Franco Sguigna, Bruno Fazioli, Guglielmo Fortini, Fabrizio Mattei, Pasqualino Ernesto Liberatore, Raffaele Presta, Laura Ranaglia. In queste ore stiamo lavorando per scegliere gli assessori i cui i nomi saranno annunciati a breve termine.