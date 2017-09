Elezioni Ostia, CasaPound: "Centrodestra sostenga nostro candidato". Forza Italia vuole Masi

La data delle elezioni ad Ostia, il 5 novembre, è fissata. Il nome del candidato del centrodestra, però, ancora no. Fratelli d'Italia spinge Monica Picca [qui l'intervista], ma Forza Italia non è d'accordo e il coordinamento romano del partito di Silvio Berlusconi sponsorizza Mariacristina Masi.

Dopo un'ampia discussione sul tema delle prossime elezioni nel X Municipio, il coordinamento romano, all'unanimità, ha infatti riconosciuto nella figura di Masi "un candidato di spessore per Ostia che rappresenta la giusta sintesi tra le anime del centrodestra".

Il Coordinamento ha quindi dato mandato a Davide Bordoni, Coordinatore romano, di portare avanti le trattative per un avere Masi come candidata, "sottolineando anche la volontà di aprire il proprio programma alle forze sociali, economiche e civiche di tutto il territorio".

All'incontro, andato in scena ieri a Roma, oltre a Davide Bordoni, coordinatore romano, hanno partecipato il deputato e Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani Anna Grazia Calabria, il Capogruppo in Regione Antonello Aurigemma e il Coordinatore Provinciale del partito Adriano Palozzi, oltre a tutta la dirigenza municipale di Forza Italia.

Di tutt'altro parare, però, è CasaPound che osa: "Il centrodestra sostenga la candidatura di Luca Marsella". È infatti l'appello lanciato dal vicepresidente nazionale del movimento di estrema destra Simone Di Stefano, che ha invitato i partiti di centrodestra ad appoggiare il candidato di Cpi nel X Municipio.

"CasaPound è presente ad Ostia da anni - ha dichiarato Di Stefano - i nostri ragazzi sono quotidianamente al fianco dei cittadini. Luca Marsella ha costruito un rapporto di fiducia e stima con una popolazione che si sente abbandonata dalle istituzioni e che non ha nessuna intenzione di votare personaggi espressione della vecchia politica. Luca ad Ostia può vincere anche da solo, ma oggi chiediamo alle forze di centrodestra, e in particolare a quei movimenti che tanto parlano di sovranismo come Lega Nord/Noi con Salvini e Fratelli d'Italia di appoggiare l'unico candidato che corre per la Vittoria: Luca Marsella. È il momento di dimostrare che avete a cuore Ostia e i suoi cittadini e che non volete facilitare la vittoria di PD o 5Stelle solo per tirare fuori il solito personaggio sconosciuto dell'ultimo minuto".