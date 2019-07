Educamp 2019: un mese di sport per 150 ragazzi allo stadio di Ostia 

È giunta al termine l’iniziativa targata Coni Lazio. Educamp 2019 ha consentito a circa 150 ragazzi, di età superiore ai 5 anni, di praticare sport all’interno dello stadio Giannattasio di Ostia. Le discipline affrontate nelle quattro settimane sono state il tiro dell’arco, il baseball, pallavolo, atletica e tante altre attività sportive sotto l’attenta guida di uno staff di professionisti.

Dal Municipio: "Un'esperienza strepitosa"

All’evento finale che si è svolto nella giornata di venerdì, hanno partecipato la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, l’Assessore allo Sport Silvana Denicolò, il Presidente Coni Lazio Riccardo Viola e il delegato Coni del Litorale Giampaolo Mannucci. “Educamp è un’esperienza strepitosa che consente ai ragazzi di praticare più attività e passare intere giornate all’aria aperta conoscendo discipline che un domani possono anche diventare vere e proprie passioni da praticare a livello agonistico” ha commentato la minisindaca De Pillo.

Il Coni: "Lo sport è il miglior messaggio educativo"

“Siamo orgogliosi- ha affermato il Presidente Coni Lazio - e ringraziamo la Presidente del Municipio per il costante supporto perché quest’anno abbiamo incontrato molte difficoltà. Siamo convinti che questo è il miglior modo per far trascorrere ai ragazzi qualche settimana all’insegna del miglior messaggio educativo, quello dello sport”.