Drive In Ostia, inaugurazione rimandata: necessarie modifiche per rispettare la normativa

Niente Drive in oggi a Ostia. L'apertura è stata infatti rinviata a giovedì prossimo, 9 luglio. L'annuncio è degli stessi organizzatori attraverso una nota. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, c'è la necessità di tarare meglio alcune strutture per renderle più aderenti alle norme.

“Scusate il ritardo”, si legge nella nota, “ma questo è il rischio a cui si va incontro quando non ci si accontenta della realtà che ci circonda e si vuole sempre migliorare. Abbiamo immaginato un posto che in Italia non c’è: non c’è un Drive In di queste dimensioni e non c’è neanche una normativa sull’argomento. Oggi è stato effettuato il sopralluogo della Commissione di Vigilanza e per la prima volta ci siamo confrontati sulle possibili norme”.

Quindi la decisione: “Insieme abbiamo deciso di apportare delle modifiche che, seppur piccole, ci obbligano a rimandare l’inaugurazione a Giovedì prossimo. Vi aspettiamo tutti dal prossimo 9 Luglio”.

Lo spazio esterno del multi-sala Cineland di viale dei Romagnoli, infatti, diventerà scenario del Drive-in più grande d'Europa. Uno spazio di 60mila metri quadri che è pronto ad accogliere 485 auto e non solo, con una programmazione variegata che inizierà a questo punto dal 9 luglio.

Il nuovo drive-in sarà dedicato a Paolo Ferrari, recentemente scomparso. Fu lui il primo direttore del primo drive-in aperto in Italia, all'Axa, non distante da Ostia. "Paolo era un amico, ha dato tanto al cinema italiano - racconta Ciotoli - E a me ha trasferito il suo amore per il cinema".

Quindi una riflessione sul territorio: "Sono ad Ostia da sempre, dal 1947. E' bellissima. Non manca nulla qui, c'è il mare, la pineta e gli scavi di Ostia Antica. Spero che molti romani vengano a trovarci perché il nostro target, per il turismo, è quello. All'estero tutti bramano di accogliere i romani, noi li abbiamo a 20 minuti di macchina".