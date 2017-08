Elezioni ad Ostia, Don Franco ufficializza la sua candidatura sui social

Dopo l'ufficialità data dalla parrocchia Santa Monica di Ostia, adesso anche il diretto interessato scopre le carte: Don Franco De Donno si candiderà come presidente del X Municipio.

L'annuncio lo ha dato lui sul suo profilo Facebook togliendo i dubbi anche su possibili alleanza con qualche partito: "Domenica saluterà la comunità parrocchiale dove per 36 anni sono stato 'viceparroco' per intraprendere un 'servizio' più ampio a livello territoriale candidandomi alle elezioni amministrative del X Municipio con una Lista Civica non partitica, denominata Laboratorio Civico X".

Un annuncio che era nell'aria. Non è stato chiarito ancora se la scelta comporterà un addio definitivo dalla chiesa o se la Curia concederà una "sospensione a divinis". Don Franco, lo scorso febbraio in una intervista a RomaToday, aveva già dettato le sue linee guida per la campagna elettorale.

Quella di Don Franco sarà una "proposta più umana" rispetto alle altre, che come colonna avrà "l'ascolto delle personale" e una "mentalità umile".

"Al momento c'è molta confusione all'interno di tutti i partiti, hanno perso la bussola - sottolineava nell'intervista - Per amore del territorio ho accettato questa missione, sospinto da tutti quelli che mi conoscono. La mia sarà una squadra di giovani consiglieri, mentre gli assessori saranno tutti più esperti e competenti, dovranno conoscere la macchina amministrativa perché io sarò presidente tra la gente, sempre in strada poco negli uffici".