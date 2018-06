Ostia: stazione Lido Centro tra giacigli di fortuna ed escrementi

Bivacchi, accampamenti di fortuna, escrementi umani e puzza nauseabonda di urina, rifiuti di ogni sorta e cocci di bottiglia sparsi ovunque. E' questo lo scenario del piazzale antistante la stazione Lido Centro.

A denunciarlo Monica Picca capogruppo di Fdi nel Municipio X che con un reportage fotografico documenta il numero di sbandati che popolano l'area davanti il principale scalo di Ostia dopo aver ricervuto una serie di segnalazioni dei residenti circa il grande stato di incuria e abbandono in cui versa il piazzale della Stazione del Lido.

"Sotto al porticato della piazza, e nelle aree adiacenti, cittadini e commercianti vivono uno scempio quotidiano. Uno spazio invivibile per coloro che ci abitano e per tutti quei turisti che usciti dalla stazione si avviano verso il lungomare. - commenta Picca - Un quadro ai limiti della civiltà, questo è il pessimo biglietto da visita del Municipio X, una situazione denunciata diverse volte, e già tempo fa, proprio da Fratelli d'Italia attraverso alcune interrogazioni affinché la presidente se ne occupasse".

"Registriamo, però, che nonostante le nostre ripetute sollecitazioni la Di Pillo non ha mosso un dito né sono stati messi in campo interventi. La situazione, come ci evidenziano i residenti, peggiora di giorno in giorno, il piazzale della Stazione del Lido non solo è infrequentabile ma si sta creando anche un problema di sicurezza. Come Fdi, pertanto, chiediamo un intervento urgente, l’amministrazione municipale si dia da fare per riportare decoro per ripristinare il decoro nel piazzale della Stazione del Lido", conclude l'espondente di Fratelli d'Italia.