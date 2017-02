Ostia: Croce Rossa rinnova collaborazione estate con Panama Beach

Continua il progetto della Croce Rossa Italiana per una estate sicura, ad Ostia. Il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale ha recapitato una lettera di intenti per il rinnovo della collaborazione del servizio estivo con la Borghetto srl presso la spiaggia libera Panama Beach.

Nella nota, sottoscritta dal presidente Debora Diodati, si legge: "Viste le finalità del servizio in oggetto, svolto già nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 con soddisfazione reciproca tra le parti, si comunica che il Comitato intende procedere al rinnovo della collaborazione anche per la stagione estiva 2017".

La Borghetto srl, in assenza di un nuovo bando e fresca della rinnovata collaborazione con la Croce Rossa, ha richiesto al X Municipio di Roma Capitale una proroga della concessione per un anno, rendendosi disponibile ad offire i propri servizi balneari per i cittadini anche per il 2017 nella stessa spiaggia libera, lotto 5, che non necessita dell’intervento della task force del prefetto Vulpiani non presentando lungomuri e chioschi abusivi da rimuovere.