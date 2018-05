Ostia: al via i corsi di vela per bambini e ragazzi, le informazioni

La grande novità della Scuola di Mare 2018 della Marine Village Academy di Ostia è il corso Baby Vela, dedicato esclusivamente ai bambini dai 4 ai 6 anni, con la soluzione a scelta Half Day oppure All Day (ovvero, mezza giornata o intera), sia per barca a vela sia per windsurf. Poi, programmi rinnovati della Scuola Vela Giovani (6-16 anni) e della Scuola Vela Adulti (con calendario e orari delle lezioni personalizzabili in base alle proprie esigenze).



Servizio Transfer e Foresteria



Quella della Marine Village Academy è una vera e propria Scuola di Mare, che mette a disposizione anche il servizio transfer con minibus da Roma (partenze dalla FAO-Terme di Caracalla, dal centro sportivo Aquaniene, dal quartiere EUR), aeroporto, stazione e da Casalpalocco e Infernetto (su richiesta possono essere organizzati altri punti di incontro e transfer anche per adulti). Inoltre, per alcuni corsi, è possibile usufruire del confortevole alloggio nella foresteria della Marine Village Academy, una struttura con 25 posti letto (distribuiti su sei camere), una sala ritrovo e un ampio giardino.



Corsi per tutte le età



La Scuola di Mare della Marine Village Academy, da quest’anno può essere frequentata veramente da allievi di ogni fascia di età. Oltre all’apertura del corso Baby Vela, infatti, continuano a essere organizzati, come ogni anno, i già apprezzati corsi della Scuola di Vela Giovani (dedicata ad allievi da 6 a 16 anni) e la Scuola Vela Adulti. Tutti con la possibilità di scegliere tra una grande varietà di orari e durata dei corsi, oltre che della disciplina preferita: vela, windsurf, kite surf, canoa, stand up paddle e surf da onda.



Baby Vela



Per bambini da 4 a 6 anni, ha una durata di cinque giorni e prevede giochi sportivi e di spruzzi d’acqua, pensati per avvicinare con divertimento i più piccoli al fantastico mondo della vela. Svolte da istruttori della Federazione Italiana Vela, le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 16:00 (All Day), ma con la possibilità di scegliere l’opzione Half Day (dalle 9:30 alle 13:00). I bambini avranno il piacere di pranzare con pasti preparati dal rinomato ristorante del Marine Village. I corsi Baby Vela, sia per la barca a vela sia per il windsurf, sono organizzati tutte le settimane, da inizio giugno a fine agosto.



Scuola Vela Giovani



Per bambini e ragazzi da 6 a 16 anni di età e, anche in questo casi con varie formule: dall’esclusivo Corso Academy (12 giorni, 11 notti) ai Corso Campus (5 giorni, 4 notti) e Corso All Day (5 giorni).

Il Corso Academy rappresenta un’autentica avventura con tanto divertimento tra mare, vento e spiaggia. Una full immersion all’aria aperta per conoscere tutte le discipline sportive del mare, dalla barca a vela e il windsurf allo stand up paddle, la canoa, fino anche al beach volley. Gli allievi mangiano al ristorante del Marine Village e alloggiano nella foresteria della Marine Village Academy, sempre accompagnati dagli istruttori.



I corsi All Day e Campus sono dedicati principalmente alla vela e al windsurf, ma permettono anche la conoscenza di canoa, stand up paddle e surf da onda. Le lezioni si svolgono dalle 9.30 alle 17:00, con il pranzo preparato dal ristorante del Marine Village. Il Campus prevede il pernotto in foresteria, mentre l’All Day offre, a scelta, il servizio transfer con minibus. Inoltre, è possibile iscriversi con l’opzione Half Day le cui lezioni hanno orario 9:30-13:00.

I corsi della Scuola Vela Giovani si svolgono da inizio giugno a fine agosto. Si può anche scegliere d’iscriversi alla preagonistica vela o windsurf con formula All Day o Campus (con pernotto nella foresteria della Marine Village Academy).



Scuola Vela Adulti



Prerogativa della Scuola Vela Adulti della Marine Village Academy è la possibilità di personalizzare il calendario delle lezioni in base alle proprie esigenze.

Per i più grandi la scelta è tra Corso Base, Intermedio e Avanzato, sia per barca a vela, sia per windsurf. Poi, anche corsi di kitesurf, stand up paddle (SUP), canoa/kayak. Per la vela è disponibile anche, su richiesta, un Corso Regata, per approfondire aspetti estremamente tecnici come la messa a punto della barca, le regolazioni di fino delle vele, assetto, manovre, tattica e strategia.



I corsi Base, Intermedio e Avanzato durano quattro giorni, suddivisi in due fine settimana. Nel corso Base si insegna la nomenclatura, come armare la barca, come virare, strambare, partire e arrivare in spiaggia e scuffiare senza paura. Nel corso Intermedio si perfezionano le manovre di virata (con rollio) e strambata e s’impara a navigare con lo spinnaker o il gennaker. Nel corso Avanzato, si impara a condurre la barca al suo meglio, fino a farla planare con spinnaker/gennaker.

Anche per il windsurf sono previsti tre corsi in base al grado di esperienza: Base (recupero della vela, andatura al traverso e virata), Intermedio (partenza dalla spiaggia, bolina e strambata) e Avanzato (partenza dall’acqua, navigazione in tutte e andature, uso del trapezio e delle straps).



Lo scenario in cui è immersa la Marine Village Academy, infine, è l’ideale per lo svolgimento di corsi di stand up paddle (tre lezioni di un’ora e mezza ciascuna) e canoa/kayak (tre lezioni di un’ora ciascuna) durante i quali si impara ad affrontare lunghe passeggiate, a planare sulle onde e a divertirsi anche con il mare mosso, sempre in sicurezza.



La Marine Village Academy (Via Litoranea Km 10,100) organizza il 2 giugno l'Open Day della Scuola di Mare, durante il quale si potrà visitare la struttura e incontrare gli istruttori.