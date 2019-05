Ostia: domenica nella pineta di Castelfusano di corsa con Emergency

'Rincorriamo la Pace con Emergency' è il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica 12 maggio all’interno della Pineta di Castelfusano. L’iniziativa, patrocinata dal Municipio X, è una 10 km competitiva o, a scelta una FunRun di 4 km.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è organizzata per raccogliere fondi a favore dell'attività e dei progetti di Emergency.

L’appuntamento è per le ore 9.00 in viale Mediterraneo dove è prevista sia la partenza che l'arrivo della gara e dove sarà approntato un village per tutte le info sull’associazione. Prevista anche la presenza di un’area animazione per bambini, un’area ristoro per gli atleti.

IL PROGRAMMA: