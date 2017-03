Ostia, al Polo Natatorio la Coppa Italia femminile di pallanuoto

La Bogliasco Bene difenderà la coppa Italia vinta nel marzo scorso durante la final six in programma al centro federale di Ostia da giovedì a sabato.

In vasca le quattro squadre che finora hanno conquistato il titolo nelle precedenti cinque edizioni: il Rapallo (2014) che sfiderà nel primo quarto di finale Cosenza; la Bogliasco Bene che affronterà L'Ekipe Orizzonte Catania (2012 e 2013) nel secondo quarto; la Plebiscito Padova (2015) bicampione d'Italia già qualificata alle semifinali, così come la Waterpolo Messina.



In palio il secondo trofeo della stagione femminile per club dopo la Unipol Cup vinta dalla Plebiscito Padova in finale contro L'Equipe Orizzonte (9-6) proprio al centro federale di Ostia il 17 dicembre.

La final six si prospetta molto equilibrata e sfugge ai pronotisci. Padova guida la classifica e vince in campionato da 12 partite; l'ultimo stop risale alla sconfitta interna rimediata il 22 ottobre scorso contro Bogliasco (7-8), saldamente al quarto posto con vista sul duello per il secondo posto tra L'Ekipe Orizzonte Catania e la Waterpolo Messina; Rapallo e Cosenza sono in lotta per evitare i playout.

In vasca otto delle migliori dieci marcatrici del campionato: la capo cannoniere italo-brasiliana Izabella Chiappini (47 gol) e Rosaria Aiello (27) del Messina; la canadese Monika Eggens (43), Valeria Palmieri (28) e Arianna Garibotti (27) dell'Ekipe Orizzonte; Arianna Gragnolati (31) del Rapallo; il capitano del Setterosa vice campione olimpico e del Padova Elisa Queiolo (30) e Silvia Motta del Cosenza (26).



Designati sei arbitri donna su otto: Cristina Taccini, Alessia Ferrari, Giorgia Filippini, Marina Valdettaro, Giuliana Nicolosi e Daniela Scillato; oltre ad Alessandro Severo ed Attilio Paoletti. Giudice arbitro: Alessia Ferri.

COPPA ITALIA / 6^ EDIZIONE

Giovedì / Quarti di finale

A) Rapallo-Cosenza alle 18 in diretta su Waterpolo Channel

B) Bogliasco Bene-L'Ekipe Orizzonte Catania alle 19.30 in diretta su Waterpolo Channel



Venerdì / Semifinali

Finale 5° alle 16.30 in diretta su Waterpolo Channel

Plebiscito Padova - vincente B alle 18 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita su Rai Sport + HD alle 00.30

Waterpolo Messina - vincente A alle 19.30 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita su Rai Sport + HD all'1.45



Sabato / Finali

Finale 3° posto alle 17 in diretta su Waterpolo Channel

Finale 1° posto alle 19 in diretta su Rai Sport + HD



Albo d'oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene