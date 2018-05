Ostia, chiesta commissione trasparenza su piazza Anco Marzio pedonale

"La lentezza e la poca decisione del X Municipio ci costringe a chiedere l'immediata convocazione di una Commissione Trasparenza e Garanzia in Campidoglio per definire finalmente l’iter di pedonalizzazione di piazza Anco Marzio". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e Mariacristina Masi, coordinatore e capogruppo di Forza Italia in X Municipio.

La questione di piazza Anco Marzio è aricolata. "Vista la deliberazione del 2006 e la risoluzione recentemente approvata capiremo in sede di Commissione come mai tutti questi problemi, considerando che la stagione è alle porte e tale situazione rallenta i permessi di occupazione suolo pubblico per le attività commerciali", continuano.

"Sussiste una paradossale situazione – spiegano da Forza Italia – in breve tempo si concede sul Pontile il permesso a venditori che vengono da fuori, in concorrenza netta con i commercianti locali, in deroga alla normativa vigente e invece a piazza Anco Marzio i ristoratori non riescono ancora ad avere tutto in regola per posizionare i tavoli all’esterno. La burocrazia non deve porsi come ostacolo a chi produce ricchezza nel territorio e posti di lavoro, per questo affronteremo il tema con chi di competenza, affinché si provveda al più presto a ratificare quanto deciso e per far sì che questa estate sarà data la possibilità di lavorare ai commercianti di piazza Anco Marzio senza ulteriori cavilli kafkiani​", concludono. ​