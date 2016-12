Ostia, cittadini sotto al X Municipio contro il commissariamento. Bloccato il lungomare

Il prolungamento per altri 6 mesi del commissariamento del X Municipio proprio non va giù ai residenti. Giovedì sera il Consiglio dei Ministri ha deliberato "la proroga della gestione straordinaria nel parlamentino risultato condizionato da iniziative criminali". Una decisione che non è piaciuta a nessuno come dimostrano le tante reazioni dei politici locali da destra a sinistra.

I cittadini di Acilia, Ostia, Dragona, Ostia Antica, Palocco, Infernetto e dintorni, quindi, potranno votare solamente nell'autunno del 2017. A commentare la proroga ci ha pensato il prefetto Domenico Vulpiani capo della Commissione straordinaria che guida il parlamentino lidense: "Era prevedibile, perché non si risana una situazione in 18 mesi. Noi stiamo avviando un programma, alla scadenza dei 24 mesi speriamo di aver fatto qualcosa di buono. Il rispetto delle regole ha bisogno di tempo perché far bene le gare d'appalto, come per riparare le strade o per i servizi integrativi nelle scuole, comporta dei tempi più lunghi".

Tante, però, le reazioni di sdegno dei cittadini che si sfogano sui social non comprendendo a pieno il perché di questa sospensione della democrazia. "Vogliamo votare", è il coro unanime dei residenti che ieri, dopo essersi dati appuntamento su Facebook, si sono ritrovati intorno alle 18 sotto il Palazzo del Governatorato di Ostia. Presenti rappresentati di Comitati di Quartiere, Associazioni e semplici residenti bramosi di tornare alle urne che si sono dati appuntamento per una nuova manifestazione ad inizio 2017.

Contemporaneamente, sul Lungomare Paolo Toscanelli, come forma di protesta contro la proroga del commissariamento di Ostia, alcuni militanti di CasaPound Italia hanno bloccato la strada con lo striscione "Elezioni subito". Qualche disagio al traffico con auto incolonnate all'altezza dell'ex Colonia Vittorio Emanuele III e la situazione sempre monitorata dalle forze dell'ordine presenti sul territorio.

E nel frattempo c'è qualcuno che riporta in auge l'idea di Ostia Comune. A giugno scorso è stata presentata alla Regione Lazio la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per l’istituzione del Comune di Ostia con il Comitato promotore "Città di Ostia". La raccolta firme inizierà i primi di febbraio.