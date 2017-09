Ostia, triathlon e festa religiosa: domenica chiuse parte della Colombo e della Litoranea

Sarà una domenica 24 settembre di passione per gli abitanti di Ostia e del X Municipio. Dalle 8 alle 19, infatti, si svolgerà la manifestazione sportiva Triathlon Olimpico. Per consentirne lo svolgimento, saranno chiuse al transito sia la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Roma nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano e sia la stessa via Castel Porziano in entrambi i sensi di marcia.

Chiusa inoltre la via Litoranea tra piazzale Amerigo Vespucci e via Ugo Ferranti e, solo in direzione Ostia, tra via Ferranti e via del Castel Porziano. In entrambe le direzioni, saranno deviate le linee 06, 014 e 070.

Sempre ad Ostia, per la festa patronale "Regina Pacis", dalle 18,45 e per circa un'ora, si svolgerà una processione con partenza e arrivo in piazza Regina Pacis che porterà i fedeli a percorrere via Quinto Aurelio Simmaco, via dei Pallottini, via Paolo Orlando, via Piero Rosa, via della Pineta di Ostia, piazza Giuliano della Rovere, piazza Anco Marzio, viale della Marina, piazzale della Posta, via Armando Armuzzi e piazza della stazione vecchia. I bus di 11 linee ( 01, 04, 05, 05B, 06, 014, 015, 061, 064, C4, C13) potranno subire brevi stop o deviazioni di percorso.

A Ostia Antica, dalle 16 alle 18, è invece in programma il Palio d'autunno. Sarà chiusa viale dei Romagnoli tra via Pericle Ducati e via del Catello. Deviate le linee 04, C4 e C13.