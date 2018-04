Ostia, si corre la 'Rock & Run': chiuse strade in pineta e sul lungomare

Si corre ad Ostia, domenica 22 aprile, la gara podistica Rock & Run. A regolare la circolazione, che partirà alle 9:30 da via Isabella di Castiglia dove è fissato il punto di raduno, la Polizia locale gruppo X Mare, Emanuele Stangoni. Dalle 6 del mattino, fino a cessate esigenze, sarà vietata la circolazione a tutti i mezzi su viale della Villa di Plinio e piazzale della Villa di Plinio.

Dalle 9 alle 13 verrà chiusa al traffico la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia nel tratto compreso tra via del Circuito e via Geraldini. Nelle ore della gara, saranno deviate i bus delle linee 06, 014 e 070 provenienti rispettivamente da via Menippo, piazza Antifane e dalla stazione metro Fermi.