Spari ad Ostia: carabinieri chiudono per 7 giorni il pub dove avvenne il tentato omicidio

Sigilli per 7 giorni con sospensione temporanea della licenza al pub di via della Fusoliera ad Ostia teatro lo scorso 4 maggio di un tentato omicidio e di una sparatoria. Sono stati i carabinieri di Ostia, in seguito al raid di due mesi fa, a ricostruire l'accaduto ed arrestare gli autori del reato.

La scrupolosa indagine dei militari della compagnia lidense ha evidenziato tutti quegli elementi caratterizzanti per consentire ai Carabinieri di richiedere l’emissione del provvedimento di sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Sono stati proprio i motivi di ordine e sicurezza pubblica e l’abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose nell’esercizio, che hanno determinato la firma di tale decreto da parte del Questore di Roma.

I Carabinieri di Ostia, nella mattinata odierna, hanno notificato al titolare dell’attività commerciale di via della Fusoliera l’ordinanza di sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S., procedendo alla contestuale chiusura del locale per una settimana, previa apposizione dei sigilli.