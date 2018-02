Ostia: la pioggia sbriciola le strade, chiuso il 'cavalcavia'

Troppa pioggia. Ostia si allaga, le strade si sbriciolano. Tanti gli automobilisti che oggi hanno visto le loro ruote bucarsi nelle voragini della centralissima via della Baleniere. Molte le strade trasformate in vere e proprie piscine. Intorno alle 14:45 la Polizia Locale, causa "dissesto del manto stradale", ha chiuso il viadotto Attico Tabacchi, il così detto primo 'cavalcavia'. La strada è sbarrata dal nastro giallo dei vigili fra via delle Baleniere e via Capo Spartivento.

Nel frattempo il Municipio X ha predisposto il piano operativo per fronteggiare l'emergenza maltempo per ghiaccio e neve così come disposto dal Comune di Roma.

In primo luogo è stata individuata la sede municipale di piazza del Capelvenere ad Acilia per accogliere, fornendo pasti caldi, brandine e coperte, fino ad un massimo di 100 persone, numero comprensivo anche delle 30, tra uomini e donne, già accolte presso la tensostruttura attivata dal Municipio per il piano freddo 2018, in collaborazione con la Croce Rossa.