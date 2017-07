VIDEO | La lunga agonia della Pineta di Castel Fusano, la grande ferita al cuore di Ostia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le scioccanti immagini della Riserva naturale del litorale romano, duramente colpita dagli incendi che da una settimana la sta divorando metro dopo metro.

Sono passati 17 anni dall'ultimo incendio che colpì severamente il polmone verde di Ostia. Per i tanti vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, impegnati senza sosta dallo scorso 17 luglio, "questo è ben più grave, atroce".

Un viaggio all'interno della Pineta di Castel Fusano che lascia senza fiato. Un territorio lunare dove la cenere cade ancora come neve. L'odore di bruciato che ti si infila nei vestiti, sulla pelle. Molte delle strade che costeggiano la Riserva sono chiuse per gli interventi di spegnimento e bonifica ancora in corso. Roma Today è entrata in alcune di esse a bordo di un mezzo del gruppo "The Angels" della Protezione civile di Ostia, presieduto da Luigina Calia: "Ci ho cresciuto due figli in questa pineta - dice con la voce rotta dalla commozione -. Mi piange il cuore a vederla ridotta così".