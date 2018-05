Casapound spegne l'arcobaleno: blitz 'nero' ad Ostia, strappata la bandiera nel giorno contro l'omofobia

La Giornata internazionale contro l'omofobia ad Ostia non è passata inosservata. Questa mattina nell'aula consiliare 'Massimo Di Somma' il Movimento 5 Stelle aveva esposto la bandiera arcobaleno per dire no a estremismi e discriminazioni. Un affronto, forse, per il consigliere di Casapound del X Municipio, Luca Marsella che ha strappato dal muro l'arcobaleno.

"Stamattina entro in aula e trovo la bandiera arcobaleno accanto al tricolore. Chiedo cosa significhi, magari è in solidarietà ai palestinesi uccisi in questi giorni. Scopro invece che è semplicemente lì contro estremismi e discriminazioni. Ho tolto quella bandiera messa dal M5S, che in un'aula istituzionale non c'entra nulla e rappresenta soltanto una prevaricazione. Se volete dimostrare coraggio, domani portate la bandiera della Palestina. E basta con queste idiozie, pensiamo ai problemi di Ostia" sottolinea su Facebook Marsella che poi, ironicamente, provoca: "Prima o poi tolgo pure la foto di Mattarella".

Non è tardata la risposta del M5S che tira in ballo anche Fratelli d'Italia: "Con veemenza hanno strappato dalla parete frontale dell'aula consiliare la bandiera arcobaleno apposta per la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Intervenga Giorgia Meloni a questo punto a spiegarci questa strana alleanza e soprattutto a dirci da che parte sta, se con gli omofobi o contro chi si batte per contrastare con forza e attraverso queste iniziative questo tipo di devianza civile, ovverosia con chi a difficoltà ad adattarsi alle fondamentali norme etiche o comportamentali della società. Restiamo in attesa di una presa di posizione netta da parte di chi si professa a favore della libertà a parole, ma nei fatti resta ancorato a dietrologie sessiste e omofobe", si legge in una nota del gruppo consiliare pentastelleto.

CasaPound e Fratelli d'Italia, però, sottolineano che nessuna bandiera è stata "strappata" ma "tolta". E non finisce qui. Monica Picca, capogruppo di FdI in X Municipio, con carte alla mano sottolinea: "Ho fatto un richiamo all'articolo 4 del regolamento scrivendo anche al Direttore del X Municipio. Non può essere affissa in aula nessuna baniera. Le affermazioni del 5 Stelle sono ignobili".