Ostia, CasaPound occupa il X Municipio: "Basta commissariamento"

Continuano le proteste nel X Municipio dopo l'annuancio della proroga del commissariamento. Dopo il sit-in spontaneano sotto al parlamentino lidense e al blocco del traffico sul lungomare ecco un'altra iniziativa di protesta.

Questa mattina una trentina di militanti di CasaPound hanno occupato stamattina il chiostro del X Municipio. "Invitiamo - hanno detto Luca Marsella e Carlotta Chiaraluce, responsabili locali di Cpi - cittadini, comitati, associazioni, commercianti, giornalisti ed imprenditori a raggiungerci per dare forza ad una sacrosanta protesta contro l'ennesima ingiustizia verso un territorio paralizzato e demolito per essere svenduto al miglior offerente".

"Non siamo intenzionati a muoverci - hanno continuato - siamo l'unica forza politica a battersi da tempo contro il commissariamento, abbiamo già occupato il municipio lo scorso anno, organizzato cortei e manifestazioni e tre giorni fa bloccato il lungomare. Oggi chiediamo il sostegno di residenti e realtà territoriali affinché la nostra mobilitazione non passi inosservata".

"Vogliamo dare un segnale forte - hanno concluso Marsella e Chiaraluce - ma per riuscire a riscattare la dignità del nostro territorio bisogna essere uniti ed avere il coraggio stavolta di seguire anche un movimento radicale e che compie azioni forti come CasaPound». In piazza della Stazione Vecchia sono sopraggiunte le forze dell'ordine ma l'occupazione continua".