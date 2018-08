Ostia, Casapound annuncia un nuovo blitz. Dopo le ronde l'obiettivo sono "i mercatini rom abusivi"

Dopo l'azione contro i venditori abusivi sulle spiagge, CasaPound annuncia un nuovo blitz ad Ostia. Nel mirino questa volta ci sono i mercatini "abusivi dei rom".

"Lunedì - spiega Luca Marsella, consigliere di CasaPound nel X Municipio, in una diretta su Facebook - impediremo i mercatini rom illegali che tutti i giorni da anni occupano alcune strade di Ostia. Daremo appuntamento ai cittadini che vorranno sostenerci in questa battaglia contro il degrado perché non ne possiamo più".

"La sinistra ed il Pd- continua Marsella- che hanno pesantemente criticato la nostra azione sulle spiagge sono lontanissimi dalla realtà e dai problemi quotidiani degli italiani. Vediamo se avranno il coraggio di difendere chi in modo illegale vende merce rubata in appartamenti e negozi come hanno fatto con il racket dei venditori abusivi". Quindi l'appello: "L'appuntamento è alle 9 lunedì 20 agosto in viale della Vittoria a Ostia".