Ostia: dopo le ronde in spiaggia, CasaPound "caccia" gli abusivi da piazza Anco Marzio

Dopo le ronde in spiaggia, CasaPound "caccia" gli abusivi dal salotto buono di Ostia, quello di piazza Anco Marzio. E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 5 agosto, quasi un mese dopo il blitz sul Lungomare che porto all'indignazione della sindaca di Roma Virginia Raggi e del prefetto Domenico Vulpiani con tanto di una indagine per "violenza privata" e "manifestazione non autorizzata" nei confronti dei ragazzi del movimento di estrema destra.

Stavolta i militanti guidati dal leader locale Luca Marsella, candidato presidente del X Municipio, hanno scelto piazza Anco Marzio, area pedonale nel centro di Ostia. Alla vista dei militanti con le casacche rosse, gli ambulanti stranieri si sono tuttavia allontanati spontaneamente.

"La nostra è stata un'azione pacifica - ha precisato Marsella - e non accetteremo strumentalizzazioni e menzogne. La nostra protesta ha fatto allontanare i venditori abusivi probabilmente preoccupati dell'arrivo delle forze dell'ordine ma nessuno li ha avvicinati. Il nostro obiettivo era riconsegnare per un sabato pomeriggio il centro di Ostia ai cittadini e soprattutto ai commercianti".

Bandiere, striscioni e fumogeni per l'iniziativa di CasaPound che ha "occupato" la piazza di Ostia. "Nonostante le polemiche - ha continuato Marsella - i cittadini sono dalla nostra parte. Dal giorno del nostro blitz sulle spiagge sono finalmente iniziati i controlli ed i sequestri che dimostrano che avevamo ragione, speriamo questo accada - ha concluso - anche nel centro di Ostia".

"Il prefetto Vulpiani ed il M5S parlano di legalità - ha spiegato a RomaToday Carlotta Chiaraluce, portavoce di CasaPound ad Ostia - ma di fatto siamo invasi da ambulanti e insediamenti abusivi. Nonostante i proclami centinaia di immigrati continuano ad occupare l'ex colonia Vittorio Emanuele. La legalità probabilmente vale solo per gli italiani".