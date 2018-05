Ostia: una casa della cultura al posto del Punto Verde Qualità decaduto

Una casa della cultura al posto di un Punto Verde Qualità di Ostia ormai decaduto. Questa la promessa che la presidente M5S del X Municipio Giuliana Di Pillo ha fatto ieri intervenendo all'Assemblea capitolina sulla legalità. "C'è una struttura in via San Fiorenzo dove c'era un punto verde qualita che è decaduto. Lì c'era l'ex mercato San Fiorenzo. La mia intenzione è di mettere quella struttura a disposizione per fare la Casa della Cultura di Ostia".

"Sarà un progetto che poi vedremo come fare insieme ai cittadini - ha aggiunto- a breve ci sarà la consulta della della crescita culturale a cui prenderanno parte tutte le associazioni culturali del territorio. Quello potrebbe essere un luogo dove discuterne", ha aggiunto.

"La presidente sta riacquisendo questo spazio per dedicarlo alle idee e alla cultura – ha detto la sindaca Virginia Raggi rivolta agli studenti dei licei nel cui cortile si è svolta l'assemblea -, per andare a sviluppare progetti e idee, per non stare in strada, vicini alla tentazioni della droga o dei guadagni facili".