Ostia, da domani il via al carnevale del Mare di Roma

Presentato questa mattina in Campidoglio il cartellone degli eventi della seconda edizione del Carnevale del Mare di Roma.

Come ha avuto modo di spiegare la Presidente del Municipio X Giuliana di Pillo, “A Carnevale ogni Quartiere vale” è qualcosa di più di una manifestazione.

“Perché- ha affermato Di Pillo - tutti gli eventi che avranno luogo in questo periodo, sono frutto di un lavoro di mesi, un lavoro partecipativo nato in Commissione Turismo grazie al lavoro della Presidente Sabrina D’Alessio che ha saputo coinvolgere Associazioni e Comitati di Quartiere, Scuole e singoli cittadini approntando un calendario ricco che riporta al Mare di Roma, una tradizione a lungo accantonata”.

Il via ufficiale alle iniziative, domani al Parco Paolo Orlando, al Lido Centro. E non a caso è stato scelto questo luogo che per anni è stato il ritrovo naturale delle mascherine. Il parco è stato recentemente riaperto dopo anni.

“A Carnevale ogni Quartiere vale” anche quest’anno ha un tema: “Aria, Acqua, Terra e fuoco” e, dopo il successo dello scorso anno, è certo che la fantasia di quanti in questi giorni, in queste ore, stanno lavorando, contribuirà alla riuscita della manifestazione.

Manifestazione che avrà il culmine con la sfilata in maschera che avrà luogo sabato 22 febbraio ad Acilia nella zona di Valle Porcina dove ci saranno anche momenti di intrattenimento con la conduzione di Carlo Senes.

“A Carnevale ogni Quartiere vale”, vuol dire anche il recupero di vecchie tradizioni e quindi spazio anche al gioco della “pentolaccia”, balli in maschera.