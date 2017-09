Elezioni Ostia: la pupilla di Meloni o la delfina di Bordoni, due donne per la leadership del centrodestra

Il centrodestra nel X Municipio è rosa. La data delle elezioni non c'è, ma Ostia e il suo entroterra si stanno preparano per l'ormai imminente tornata elettorale. Il periodo buono, per tornare alle urne dopo 24 mesi di commissariamento, potrebbe essere quello di metà novembre. Condizionale d'obbligo perché, al momento, il Ministero dell'Interno ancora non si è espresso.

I primi candidati per il X Municipio

Sono, comunque, già tre i candidati presidenti che hanno fatto la prima mossa. Luca Marsella, leader di CasaPound, Giuliana Di Pillo, che dopo essere stata la delegata della sindaca Virginia Raggi sarà il volto per il Movimento 5 Stelle, e Don Franco De Donno candidato presidente al parlamentino di Ostia con una lista civica dopo 39 anni di "servizio" alla chiesa Santa Monica. E se ancora tutto tace nel mondo del centrosinistra, il centrodestra, invece, si compatta e sogna il colpaccio ai danni dei favoriti, almeno sulla carta, pentastellati.

Tra i primi ad annusare una possibile vittoria è stato Davide Bordoni, attuale consigliere di Roma Capitale e già presidente dell'allora XIII Circoscrizione dal 2001 al 2006. In una intervista a RomaToday, Bordoni, capogruppo di Forza Italia al Campidoglio, ha sottolineato più volte l'importanza di avere un centrodestra "unito" alle prossime elezioni municipali.

Solo così, forse, si può ottenere il successo ed ecco, quindi, che negli ultimi mesi si sono intensificati i rapporti con Fratelli d'Italia e Noi con Salvini, in attesa di capire le mosse del Nuovo Centro Destra del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, anche lei originaria del X Municipio.

Mariacristina Masi per Forza Italia e Monica Picca per Fratelli d'Italia

Bordoni spinge e sponsorizza la candidatura della 34enne Mariacristina Masi, coordinatrice di Forza Italia per il X Municipio, già consigliera nel parlamentino di Ostia e, soprattutto, fidatissima "bordoniana" fin da quando ha mosso i suoi primi passi in politica. Una sorta di lunga mano di Bordoni, quindi, che proprio dal litorale pesca la stragrande maggioranza dei suoi voti.

A contendere a Masi la leadership del centrodestra "unito" e, quindi, la candidatura a presidente del X Municipio è Monica Picca, anche lei già consigliera nel mini parlamentino lidense, con un passato nel Pdl e, dal 2013, volto di Fratelli d'Italia nel litorale. A vegliare su di lei Giorgia Meloni che, proprio con Picca, ha più volte fatto visita ad Acilia, Ostia, Infernetto e dintorni durante la sua campagna elettorale per la poltrona da sindaco di Roma riscuotendo un buon risultato alle urne.

Picca e Masi, nei loro blitz pre-elettorali, sempre più spesso si stanno facendo vedere insieme proprio per sottolineare, ancora di più, il messaggio di "unione" e "alleanza" che vuole far passare il centrodestra. Una strategia, che sia di facciata o meno, che punta a mettere pressione al Movimento 5 Stelle costretto a rispondere, con comunicati stampa e azioni mirate, per far sentire la propria, costante, presenza sul territorio. Una partita a scacchi. Un antipasto per l'ormai imminente campagna elettorale.

L'incontro pre campagna elettorale

In attesa di sapere chi sarà, tra Picca e Masi, a portare i vessilli del centrodestra "unito" in giro per il X Municipio domenica 10 settembre, dalle 17, andrà in scena un incontro-dibattito, organizzato da Sartoria politica. Presso il Babel di via Tommaso Traetta 70, all'Infernetto, saranno presenti il capogruppo Fratelli d'Italia al consiglio comunale Fabrizio Ghera, il consigliere comunale Maurizio Politi e Monica Picca, coordinatrice di Fratelli d'Italia nel X Municipio. Presenti anche il capogruppo in Campidoglio di Forza Italia Davide Bordoni e la coordinatrice Forza Italia nel X Municipio Mariacristina Masi. Con loro anche il commissario romano di Noi con Salvini Francesco Zicchieri.