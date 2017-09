VIDEO | Ostia, il canale è insabbiato: pescatori rischiano di rimanere bloccati

Nel giorno in cui centinaia di barche sono uscite in mare, da Anzio a Ladispoli, per la stagione della cattura delle seppie ad Ostia gli operatori ittici hanno dovuto fare i conti, ancora una volta, con l'insabbiamento del Canale dei Pescatori.

Tante le barche che, con l'aiuto di remi o bastoni di fortuna, hanno dovuto districarsi tra le dune create dalla mareggiata per non restare bloccati e fare così ritorno al porto del Canale dei Pescatori dopo l'uscita in mare aperto.