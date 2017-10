Ostia: barche intrappolate, ad una settimana dal dragaggio il canale è bloccato

Ad una settimana dal dragaggio di emergenza, il Canale dei Pescatori di Ostia è di nuovo bloccato. Oggi 1 ottobre operatori ittici e diving, pur di rientrare o uscire in mare, hanno dovuto arrangiarsi con mezzi di fortuna pur di vivere una domenica serena. Con l'abbassamento della marea, infatti, centinaia di barche oggi sono rimaste intrappolate.

Una situazione già sottolineata ieri [qui il video]. Sul posto è quindi arrivata la Capitaneria di Porto per riportare la situazione alla normalità. Nel frattempo in settimana, assicurano dal X Municipio, inizieranno i lavori per il triennio 2017/19. A gestire i lavori sarà la 'Costruzioni Generali Zoldan s.r.l.' che ha vinto il bando.

I lavori prevedono interventi di "manutenzione frequente nei mesi invernali", di "manutenzione normale nelle stagioni intermedie", di "manutenzione bassa nei mesi estivi" ai quali si aggiungono le operazioni di "analisi delle sabbie" e del loro eventuale "ripascimento" fino al 2019.

Un programma che avrà come spesa totale, 286.695,75 euro. Il bando vinto dalla Costruzioni Generali Zoldan s.r.l. era stato commentato con entusiasmo dal Capogruppo capitolino del M5S Paolo Ferrara e la Delegata della Sindaca per il X Municipio Giuliana Di Pillo nonché candidata per il parlamenti di Ostia alle prossime elezioni: "Dopo anni di affidamenti diretti e centinaia di migliaia di euro spese dalle vecchie amministrazioni di centrodestra e centrosinistra senza che fossero mai riuscite a risolvere il problema si è giunti ad un risultato positivo con un bando pubblico e trasparente siamo infatti riusciti a risparmiare più di 1 milione di euro rispetto alle cifre dilapidate da chi ci ha preceduto nel governo del X Municipio, sintomatico del fatto che con una programmazione efficiente, limpida e sana si lavora alla grande e si evitano prelievi forzosi e ingiustificati dalle tasche dei cittadini".

Il dragaggio del Canale dei Pescatori, svolge di fatto un doppio ruolo: quello di consentire ai pescatori di uscire verso il mare senza creare problemi al tessuto produttivo della pesca locale, e quello di agevolare il deflusso delle acque per evitare eventuali allagamenti nella zona.