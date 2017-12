Ostia: canale dei Pescatori a rischio esondazione, dragaggio di emergenza nella notte

Notte di paura ad Ostia per l'emergenza che ha colpito il canale dei Pescatori. Uno smottamento della strada ha provocato il cedimento dell'argine, la pioggia caduta nella serata passata ha fatto scattare l’allarme per la piena del corso d'acqua, soprattutto per le zona di Dragoncello, Longarina, Stagni, Infernetto, Palocco e Ostia Antica e le forti mareggiate hanno inevitabilmente compromesso il deflusso delle acque del Canale dei Pescatori.



Ad aumentare il livello di criticità ha contribuito il cedimento di una sponda del Canale Dragoncello che si è riversato nel Canale Levante rendendo inefficace il funzionamento delle pompe idrovore dell'impianto di Longarina che non sono più riuscite a far defluire le acque verso la foce.



Il canale, sotto stress, che ha raggiunto livelli tre volte superiori di quelli consentiti. È così scattata la macchina d’emergenza. I tecnici del CBTAR hanno quindi ritenuto necessario fermare l'impianto di pompaggio e mettere in sicurezza la sponda ceduta. Sul posto la Polizia Locale, il personale del Coordinamento Sicurezza Idraulica X Municipio e rappresentanti del parlamentino di Ostia con l’assessore all’ambiente Alessandro Ieva e la presidente Giuliana Di Pillo che hanno predisposto un intervento straordinario di dragaggio e manutenzione, firmato d’urgenza dalla Direzione Tecnica del X Municipio.

Due ruspe con braccio di 18 metri hanno lavorato per ridurre l'insabbiamento della foce e il preoccupante alzamento del livello del canale. A supportare gli operatori anche i volontari della Protezione Civile del Centro Zeta con una fotoelettrica per agevolare i lavori.

Un ulteriore sopralluogo è stato condotto anche alla foce delma per fortuna non sono state ravvisate criticità tali da determinare un intervento di urgenza. Il Canale dei Pescatori, spesso insabbiato, è fondamenta per limitare il rischio idrogeologico ad Ostia e nell’entroterra del X Municipio, così anche oggi verranno effettuate operazioni di dragaggio.

"Per mesi abbiamo denunciato l'immobilismo del sindaco Raggi sul Canale dei Pescatori, e mentre i grillini si ostinavano a raccontare favole agli operatori noi siamo andati più volte sul posto e abbiamo amaramente constatato che i lavori per la manutenzione del canale non solo erano partiti in ritardo ma che avevano subito un blocco creando un danno ai pescatori, che impossibilitati a svolgere le operazioni in uscita e in entrata al mare si sono ritrovati un danno economico importante. A distanza di qualche settimana dal nostro ultimo sopralluogo la musica non è cambiata", dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo di Fdi nel Municipio X.

"'E' arrivato il momento però che qualcuno ci spieghi come sono andate le cose, che riferisca in Aula municipale sia ai residenti che agli operatori cosa sta accadendo al Canale dei Pescatori. Per questo, come capogruppo di Fdi, ho fatto richiesta, già protocollata, di un Consiglio straordinario per affrontare la questione. Ci aspettiamo dal presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, una relazione dettagliata che illustri come sono stati condotti i lavori fino ad oggi, quante risorse sono state stanziate e come impiegate dal Comune di Roma, e se l’Amministrazione centrale e municipale non ritengano di chiedere alla Regione Lazio un intervento ulteriore di stanziamento fondi", conclude Picca.