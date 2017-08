Ostia, aggiudicato bando per dragaggio del canale. M5S: "Risparmio per i cittadini"

Buone notizie per gli operatori ittici di Ostia. Il Comune di Roma e la commissione prefettizia del X Municipio hanno comunicato l'avvenuta aggiudicazio di un bando che prevede una programmazione triennale della manutenzione del Canale dei Pescatori di Ostia. Un programma che avrà come spesa totale, 286.695,75 euro.

"Dopo anni di affidamenti diretti e centinaia di migliaia di euro spese dalle vecchie amministrazioni di centrodestra e centrosinistra senza che fossero mai riuscite a risolvere il problema si è giunti ad un risultato positivo. - commentano il Capogruppo capitolino del M5S Paolo Ferrara e la Delegata della Sindaca per il X Municipio Giuliana Di Pillo nonché candidata per il parlamenti di Ostia alle prossime elezioni - Ricordiamo il milione e 200mila euro per una draga rimasta abbandonata e arrugginita ai lati del Canale spesi in quattro anni di amministrazione di centrodestra, che con il costo degli affidamenti diretti è salito alla soglia dei 2 milioni di euro. Senza dimenticare le centinaia di migliaia euro spese, o sarebbe forse meglio dire dissipate, con procedure di urgenza dall'amministrazione Pd".

"Con un bando pubblico e trasparente siamo riusciti a risparmiare più di 1 milione di euro rispetto alle cifre dilapidate da chi ci ha preceduto nel governo del Municipio, sintomatico del fatto che con una programmazione efficiente, limpida e sana si lavora alla grande e si evitano prelievi forzosi e ingiustificati dalle tasche dei cittadini", sottolineano Ferrara e Di Pillo.

Il dragaggio del Canale dei Pescatori, oltre aiutare gli operatori ittici di Ostia ha una importante funzione idrogeologica per la sicurezza urbana, in quanto confluiscono i canali di bonifica dell'entroterra. Svolge dunque di fatto un doppio ruolo, quello di consentire ai pescatori di uscire agevolmente verso il mare senza creare problemi al tessuto produttivo della pesca locale e quello di agevolare il deflusso delle acque per evitare eventuali allagamenti nella zona.