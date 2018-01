Ostia, bonificata area della scuola di Tor San Michele

Oggi sono iniziati i lavori di bonifica dell'area verde che si trova intorno alla scuola Tor San Michele di Ostia. All'opera l'Assessorato all'Ambiente, Territorio e Sicurezza del parlamentino lidense in collaborazione con il Servizio Giardini del Municipio X e la Polizia Locale X Gruppo Mare. "Un intervento importante per tutti i bimbi che frequentano quel plesso scolastico e per tutti i cittadini del quartiere", ha commentato la presidente del municipio Giuliana Di Pillo.