Ostia: bonificata area dell'Idroscalo, rimossa discarica abusiva

Nuovo look per l'area dell'Idroscalo di Ostia. Un vero e proprio blitz che ha portato alla rimozione di una discarica abusiva. Ma non solo. Bonificata anche l'area di Tor San Michele in via degli Atlantici, dove grazie anche all'intervento di alcuni cittadini con Ama si è intervenuti per la rimozione di rifiuti e altri materiali altamente inquinanti che da anni giacevano indisturbati tra la vegetazione e lungo i margini della strada.

"Stiamo recuperando le situazioni di criticità per dare decoro alla Città ed efficienza al servizio - afferma l'Assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari - Con Ama abbiamo concordato per tutto il mese di agosto una serie di interventi che vanno dalla rimozione di discariche ai presidi fissi per la pulizia del centro storico, dalla pulizia delle grandi arterie all'anticipo delle operazioni di rimozione di foglie e aghi di pino a causa delle eccezionali condizioni climatiche".

"L'operazione di stamattina è una risposta positiva alle nostre richieste di attenzione per Ostia - aggiunge delegata della Sindaca Raggi al X Municipio Giuliana Di Pillo - Abbiamo chiesto anche una veloce razionalizzazione del servizio di raccolta con più mezzi e attrezzature che arriveranno nel X Municipio nelle prossime settimane. Ringraziamo il gruppo di cittadini che ha collaborato con Roma Capitale per giungere alla pulizia di oggi e tutti quelli che con segnalazioni e suggerimenti ci aiutano a individuare e risolvere le diverse criticità nel territorio municipale".