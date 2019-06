Migliorano le condizioni del bimbo schiacciato dal cancello di casa ad Ostia Antica

Continua a migliorare la situazione clinica del bambino di 5 anni schiacciato dal cancello scorrevole della propria abitazione in via Antonio Rivautella, in zona Longarina ad Ostia Antica. Attualmente, secondo fonti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica, è in respiro spontaneo, con parametri vitali stabili e movimenti spontanei degli arti.

Nel corso dell'incidente il piccolo ha subito un politrauma e trauma cranico con ematoma cerebrale, ed è per questo stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18:15 dello scorso 4 giugno. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Ostia un parente del bambino era rientrato a casa parcheggiando nel box, all'interno dell'abitazione di famiglia. A quel punto il bambino potrebbe essere rimasto da solo, forse avrebbe tentato lui di chiudere il cancello ed è rimasto schiacciato.

I militari dell'Arma indagano. Si indaga anche su chi abbia montato il cancello e se siano state rispettate le misure di sicurezza. Il cancello è stato sequestrato e sarà probabilmente disposta una perizia per capire come si sia sganciato.

Il primo a precipitarsi sul posto, tentando di soccorrere il piccolo poi trasportato al Gemelli, era stato un vicino di casa, spaventato per averlo visto privo di conoscenza.

Al Policlinico Gemelli i medici hanno subito cominciato le terapie per salvare la vita al bambino. Sottoposto a un intervento chirurgico per l'assorbimento dell'ematoma cerebrale, le sue condizioni sono in migliorameno.