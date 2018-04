Ostia: il M5s mostra il bilancio del X Municipio, in arrivo 20 milioni euro in tre anni

Venti milioni di euro in tre anni per il X Municipio. Soldi che riguarderanno la riqualificazione della Fontana della Zodiaco a La Rotonda di Ostia, la ricollocazione del Giudice di Pace e della Caserma dei Vigili (pronti 13 milioni per l'ex Gil) ma anche la creazione del nuovo skate park. Progetti che la giunta guidata da Giuliana Di Pillo ha illustrato in un incontro sabato 21 aprile nel palazzo del Governatorato durante il convegno '#OpenGovMunicipio'.

Presenti anche l'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Paola Zanichelli, il Consigliere capitolino Angelo Sturni, l'avvocato Marco Scialdone dell'assessorato Roma Semplice e la Presidente della Commissione Bilancio del municipio X, Agnese Manuelli.

Il bilancio partecipato, la trasparenza amministrativa e gli strumenti di partecipazione sono temi importanti secondo l'amministrazione grillina. L'incontro di oggi è stato fatto anche per spiegare ai cittadini alcuni emendamenti passati in Campidoglio come lo spostamento dello skate park su via dell'Idroscalo oppure lo stanziamento di fondi che serviranno per restaurare la scalinata di Regina Pacis.

L'assessore Zanichelli ha introdotto i lavori spiegando l'iter, i meccanismi inerenti la questione bilancio per il quale è necessario programmare, tenere conto delle risorse disponibili, di quelle trovate prima dell'insediamento. Saranno così venti i milioni di euro in tre anni per il X Municipio.

"Fulcro di tutto questo - ha affermato l'assessore - è il DUP (documento programmazione economica) da presentare ogni anno entro il 31 luglio e che, a sua volta, discende dalle linee programmatiche delle quali ogni Amministrazione si è dotata. Il DUP è inoltre lo strumento che indirizza e che dall’atto strategico consente di passare alla messa in campo, all’operatività all’insegna della trasparenza. Bilancio - ha concluso Zanichelli - vuol dire anche seguire un calendario prestabilito ed infine (rivolgendosi ai presenti) informarsi attraverso il portale di Roma Capitale e leggere il DUP per meglio orientarsi alla partecipazione".

Di trasparenza amministrativa ha parlato Marco Scialdone con un approfondimento ed una analisi del percorso di trasformazione della macchina pubblica e dell'innovazione nel rapporto con il territorio: "Parlare di casa di vetro è solo una metafora se poi non c’è partecipazione e questo può avvenire con la legge 241 sull'accesso agli atti e sulle nuove procedure che Roma Capitale sta mettendo in campo. Un nuovo regolamento - ha dichiarato Scialdone - che permetterà di avere un unico punto di accesso e una più ampia possibilità da parte del cittadino di vedere accettata la propria richiesta".

L'intervento del consigliere capitolino Angelo Sturni ha riguardato gli strumenti di partecipazione e le linee guida destinate ai cittadini. "Il nuovo statuto - ha detto Sturni - è entrato il vigore il 20 marzo scorso e consente di conoscere gli strumenti di partecipazione. Parliamo anche di petizioni popolari on line, di consultazioni elettorali finalmente elettroniche, di azzeramento del quorum per quanto riguarda ogni tipo di consultazione. In atto - ha concluso Sturni - ci sono molte proposte e il cittadino, con le petizioni on line avrà inoltre la possibilità, dopo aver raccolto le firme previste, di portare in Aula la propria proposta per vederla discutere ed eventualmente vederla approvata".