Ostia: week end all'insegna del beach volley, torneo femminile e maschile

Ostia si prepara ad accogliere i campioni del beach volley che parteciperanno al torneo della Serie Beach 1 in programma sabato 18 e domenica 19 maggio sui campi della Beach Volley Academy, presso lo stabilimento La Spiaggia.

Torna puntuale dunque, per il quarto anno consecutivo e con un carico di novità succulente, il BPER Banca Beach Volley Tour 2019: il circuito di tornei organizzato dalla Beach Volley University e Just People, sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Si parte nel prossimo week end dal Lazio con il “prologo” in programma proprio ad Ostia.

Il BPER Banca Beach Volley Tour 2019

Le novità più importanti di quest’anno sono tre: il prologo, in programma nel prossimo week end sulla spiaggia di Ostia Lido, dove lo stabilimento La Spiaggia, uno dei centri meglio attrezzati a livello nazionale, ospiterà il tradizionale torneo targato BPER BVT. La tappa del campionato italiano che porterà a Cesenatico, a giugno, il circuito più importante che si svolge sul territorio nazionale e l’organizzazione a Pinarella di Cervia del primo torneo World Tour della storia in provincia di Ravenna, a poco più di un mese prima delle finali del World Tour al Foro Italico di Roma.

Si parte dunque nel prossimo week end 18 e 19 maggio dal Lazio con il “prologo” in programma allo stabilimento La Spiaggia di Ostia. Il 22 e il 23 giugno, sarà la Puglia, in particolare la spiaggia di Vieste ad ospitare la seconda tappa del circuito che dal 24 al 30 giugno si intreccerà con il Campionato Italiano, visto che l’organizzazione del BPER Beach Volley Tour sarà l’organizzatore locale della tappa del circuito tricolore a Cesenatico.

Il 13 e il 14 luglio il BPER Beach Volley Tour sbarca in Sardegna, nella mitica spiaggia di Cagliari che ospitò il campionato Europeo (vinto poi dagli azzurri Lupo e Nicolai) nel 2014 e poi sarà la volta del torneo 1 Stella del World Tour al Bagno Delfino di Pinarella di Cervia con coppie maschili provenienti da tutto il mondo per darsi battaglia in un evento che assegna punti anche per la classifica delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Si resta in Emilia Romagna per il penultimo torneo stagionale del circuito organizzato dalla Beach Volley University che sarà disputato il 3 e 4 agosto a Lido di Spina, in provincia di Ferrara e la chiusura è in programma nel week end successivo, che precede Ferragosto, il 10 e 11 agosto in Abruzzo, nella tradizionale location di Pescara. I tornei sono tutti di livello B1 e ogni tappa assegna punti per la classifica nazionale.