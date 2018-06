Ostia: i campioni del beach tennis sfidano i ragazzi di Anffas

I campioni del mondo, europei e italiani di beach tennis giovedì sfideranno in un torneo misto la nuova squadra di Anffas Ostia (Associazione Nazionale familiari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale)

Il team Anffas è formato da 11 ragazzi che si sono allenati duramente nelle ultime settimane supervisionati dal maestri professionisti dell’Asd Tricolore sui campi della Pinetina.

"Lo sport – spiega il direttore generale di Anffas Ostia, Stefano Galloni – è una delle basi con cui realizzare una vera autodeterminazione dei ragazzi con disabilità che in questo modo possono scegliere autonomamente le proprie attività e realizzare i propri desideri come ogni altra persona. Questa iniziativa ci è stata proposta dagli stessi ragazzi che da tempo si erano avvicinati, grazie all’equipe Anffas, al beach tennis. Ora attraverso la collaborazione con l’Asd Tricolore siamo riusciti a strutturarla formando una vera squadra che possa partecipare in futuro a tornei misti come quello che terrà a battesimo il nostra ‘team’ il prossimo 14 giugno. Lo sport rimane un meraviglioso antidoto contro l'isolamento e l'assistenzialismo".